"Prebiše nikolu!" Jokić u NBA haosu koji ne staje, američki novinari dele snimak koji mnogo toga otkriva (video)

Večernje novosti pre 1 sat | D. N.

Tanjug/AP Podsetimo, u završnici meča između Denvera i Majamija, Markif Moris je, ničim izazvan, prekinuo kontranapad Nagetsa tako što je snažno "uleteo" u telo našeg asa, ne mareći što "gađa" Jokićevo koleno, koje je Nikola nedavno povredio, već je na MVP-a nasrnuo koristeći i lakat.

Usledio je, sekund kasnije, nesportski potez srpskog igrača, koji je sa leđa odgurnuo prgavog Amerikanca. I, posle ovog incidenta, a potonjeg haosa u kome je najratoborniji bio as Majamija DŽimi Batler, NBA liga je izrekla kazne, od kojih je najveću dobio upravo Nikola Jokić. Jokic had every right to respond the way he did. This angle shows it best… Btw…..Tyler Herro, we know you ain’t gonna do a damn thing 😂 pic.twitter.com/D4G5YqkbN2 — Jeremy Nicolls