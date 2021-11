DŽerard na novom zadatku: Legendarni fudbaler preuzeo člana Premijer lige

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

Foto: EPA-EFE/Jane Barlow/POOL U klubu iz Birmingema nasledio je Dina Smita kome je nedavno uručen otkaz i Aston Vila će morati da plati Rendžersu oko tri miliona evra za nekada sjajnog vezistu.

DŽerard je sa velikanom iz Glazgova stigao do titule u prošlogodišnjem prvenstvu, prekinuvši tako devetogodišnju dominaciju Seltika. Na klupu Rendžersa seo je 2018. godine. To mu je bio prvi veliki angažman u trenerskoj karijeri, a sada ga čeka veliki izazov u Premijer ligi. Nema sumnje da DŽerard ima želju da jednog dana bude strateg Liverpula, a u slučaju dobrih rezultata u Aston Vili mogao bi da bude bliže cilju. Aston Villa Football Club is delighted to