"Njegov list ne može da izdrži!" Posle trijumfa nad Katarom Piksi saopštio loše vesti pred Portugal, a onda poručio: Sačekajte nedelju, ali ja tim znam!

Blic sport pre 2 sata | St. K.

Ovo ga su se svi plašili! Srbija je spremna za Portugal, savladan je Katar u Beogradu i to ubedljivim rezultatom (4:0), ali je posle meča saopštio loše vesti! Naime, on je novinarima i celoj Srbiji saopštio da neće moći da računa na defanzivca Matiju Nastasića. - Ja tim za sledeću utakmicu, protiv Portugala, znam.

Tu nemam nikakvih dilema. Ipak, treba sačekati i nedelju pošto se dešavaju neke stvari. Neće biti u stroju ni Nastasić, njegov list ne može da izdrži ove napore. On se sutra vraća u Firencu. Sačekajte nedelju da vidimo zdravstveni bilten - poručio je Piksi posle meča. Nakon toga, objasnio je i kako je video meč. - Utakmica večeras je bila upravo onakva kakvu smo očekivali. Po dogovoru smo odigrali vrlo strpljivo. To što smo postigli jedan gol me nije nateralo da