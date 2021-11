Legendarni teniser upozorava: „Ne sviđa mi se prijateljstvo između Novaka i Danila“!

Hot sport pre 3 sata | HotSport

Nekadašnji teniser, a sada teniski komentator Mats Vilander je prokomentarisao to što su dvojica najboljih igrača sveta Novak Đoković i Danil Medvedev bliski.

Prvi i drugi reket sveta su trenirali zajedno i u Parizu i u Torinu pred Završni masters u sezoni i, prema snimcima, dobro su se slagali. „Nisam siguran da mi se dopada to što se Novak i Danil druže i što treniraju zajedno. Voleo bih da vidim malo više vatre između njih, jer toga nije bilo u finalima US Opena i Australijan Opena„, rekao je Vilander i nastavio: „Mislim da je dugoročno, to dobro za Novaka. Đoković uči mnogo o svojim rivalima kada treniraju zajedno. A