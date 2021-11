Tadić: Nadam se da će Stojković ostati dugo

Danas pre 27 minuta | N. M.

Njegove kreacije su bile nepresušni izvor mogućnosti reprezentacije Srbije da u kvalifikacijama ostvaruje pobede i kupi bodove i kada nije išlo sve kako je taktički bilo predviđeno.

Dušan Tadić je Srbiji omogućio izjednačenje do kraja prvog poluvremena na stadionu La Luž, dok je u drugom remekdelom Alesaknda Mitrovića Srbija naterala Portugal na konačnu kapitulaciju težine direktnog plasmana na Svetsko prvenstvo u Kataru naredne kalendarske godine. Od početka pa do fenomenalnog kraja kvalifikacija, Dušan Tadić je bio pravi i vođa za primer mlađim saigračima. „Od kad je došao mister Stojković vratio se osmeh. Igramo lep fudbal, to smo i