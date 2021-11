"Jokić kao zlikovac iz bondovog filma": Nikola nije igrao, ali su svi gledali u njega! (foto)

Večernje novosti pre 59 minuta | Novosti online

FOTO: AP/Tanjug Srpski centar je poraz od Čikaga (114:108) ispratio u elegantnom izdanju sa crnom rolkom zbog čega je uprkos neigranju privukao pažnju javnosti.

Ipak, ono što ih je zabrnulo jeste longeta koju je nosio na zglobu desne ruke. FOTO: Tanjug Čini se i po izjavi Majka Melouna da povreda nije nimalo bezazlena, ali su navijači okrenuli stvar na šalu. Tako su Nikolu proglasili za zlikovca iz filmova o DŽejmsu Bondu. Why was Jokic dressed like a James Bond villain at the game tonight, could of gone a bit more casual 😁 pic.twitter.com/ITGfhuVaRZ — Wayne Fegan (@WayneFegan) November 20, 2021 A drugi su pak