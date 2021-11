Firenca priča o čudesnom srbinu: Dušan Vlahović ispisao istoriju kluba

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

FOTO: AP/Tanjug Ovaj 21-godišnjak iz Beograda je u pobedi njegove Fiorentine nad "rosonerima" postigao dva gola i upisao asistenciju, a uz to je uspeo uđe u istoju kluba sa "Artemio Franki" stadiona.

Naime, Vlahović je postao najbolji strelac "viole" u kalendarskoj godini. On se izjednačio sa Kurtom Hamrinom sa 27 golova. Šveđaninu je takav podvig pošao za rukom daleke 1960. godine. 🔥⚽️ Dusan #Vlahovic sta battendo record su record. Con le due reti siglate in #FiorentinaMilan ha eguagliato il numero di gol in #SerieA in un anno solare di #Hamrin. 27 le reti siglate finora nel 2021, proprio come il calciatore svedese nel 1960. Fonte: Opta_Paolo