Glavu gore, momci! Srbija posle drame "a la Hičkok" poražena od Nemačke - Đoković i Ćaćić se borili kao nikad pre, ali nam sada "visi" četvrtfinale

Blic sport pre 6 sati | S. P.

Novak Đoković i Nikola Čačić nisu uspeli da u vrlo uzbudljivom meču trijumfuju protiv nemačkog dubl para Kravec i Puc (2:1 po setovima 6:7, 6:3, 6:7) čime je Nemačka ukupnim rezultatom iz tri meča (2:1) odnela pobedu u duelu sa našim nacionalnim timom.

Dobro je rekao Novak: "Nema većeg zadovoljstva i časti nego braniti boje naše zemlje". Kao da je to odzvanjalo u njegovoj, ali i glavi Nikole Ćaćića. Iako možda nemamo dubl koji je uigran do te mere da može da se suprotstavi nekim najboljim na svetu, mi imamo lavove, ma careve koji su svaki poen odigrali do kraja. Do poslednje kapi znoja, a iako su na kraju izgubili, mi možemo biti ponosni na naše tenisere. Srbija jeste poražena u trećem meču duela protiv Nemačke,