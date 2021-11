Košarkaši Srbije prokockali plus 14 i izgubili od Belgije

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

MONS: Košarkaši Srbije izgubili su večeras od Belgije 73:69 u Monsu u drugom kolu kvalfikacija za Svestkog prvenstva 2023. godine.

Srbija je posle drame zabeležila prvi poraz u kvalifikacijama, prokockala je plus 14, a poslednje četvrtina bila je presudna da Begijanci dođu do drugog trijumfa u novembarskom prozoru. Najefikasniji u našem timu bio je Aleksa Avramović sa 19 poena, Filip Petrusev je ubacio 16, a Miloš Teodosić 14. Belgijance je do trijumfa predvodio Sam van Rosom sa 20 koševa.