Hrvat se oglasio pred veliki derbi: Đoković dobio neočekivanu poruku pred meč u polufinalu Dejvis kupa! (foto)

Hot sport pre 4 sati | HotSport

Srpski teniser danas će drugi izaći na teren. Njemu će ovo biti treći put u karijer da igra protiv Hrvatske u Dejvis kupu, a do sada ima dve pobede, u Splitu (4:1) i Kragujevci. Isti broj natupa ima i Marin Čilić, koji će danas odmeriti snage sa Novakom. On je pred ovaj duel podelio fotografiju sa Đokovićem od pre 11 godina, kada ga je dočekao u Splitu, uz poruku: ‘Jedanaest godina kasnije, i dalje predstavljamo svoje zemlje, Novače.’ Marin Cilic and Novak Djokovic