"Ajde, brate"! Alaba progovorio srpski nakon što je Jović zablistao u dresu Reala

FOTO: AP/Tanjug Srpski fudbaler je u pobedi "kraljevića" nad Real Sosijedadom (2:0) asistirao i postigao gol.

Sve to je izazvalo dosta priče u španskim medijima. Najpre je trener Reala Karlo Anćeloti govorio o Joviću posle utakmice, a onda su španski listovi "As" i "Marka" takođe pisali o 23-godišnjem napadaču. Jović je sliku proslave gola okačio na Instagram, a tu objavu je komentarisao njegov saigrač David Alaba. Ne bi to bilo ništa čudno da Austrijanac nije to uradio na srpskom jeziku. - Ajde, brate - napisao je Alaba. A post shared by Luka Jovic (@lukajovic) Osim njega