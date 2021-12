Stanković: Utakmica sa Bragom diplomski rad generacije

Beta pre 1 sat

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da je za njegovu ekipu predstojeća utakmica protiv Brage diplomski rad i jedna od najvažnijih ove generacije igrača."Moglo bi se reći da je ovo jedan diplomski rad, posle skoro dve godine zajedničkog rada i napretka, dobrih utakmica i trofeja. Pokušavam momcima da predočim da imamo šansu da jednom utakmicom uđemo u osminu finla Lige Evropa. Kao da smo sada u šesnaestini finala i da imamo povoljan rezultat", rekao je Stanković na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Crvene zvezde igraju u četvrtak od 21 čas u Portugalu protiv Brage utakmicu poslednjeg šestog kola Grupe F u Ligi Evropa. Beogradska ekipa će se pobedom sigurno plasirati u osminu finala.

"Ne želim da od starta budemo podređeni, a kada to i ako bude trebalo, gledaćemo da svi zajedno budmo podređeni, da znamo kako da odgovorimo na njihovu ofanzivu. Želim da budemo opasni, da imamo hrabrost, više sa loptom nego bez lopte. Kada zaokružimo ciklus, ovo je lepa utakmica ove generacije, jedna od najvažnijih", naveo je Stanković.

Takođe i Bragi pobeda donosi direktan plasman, pošto porgulaska ekipa ima devet bodova, jedan manje od vodeće Zvezde. Mitjiland je treći sa osam bodova, a Ludogorec ima bod.

Zvezda je u prvoj utakmici u Beogradu pobedila Bragu sa 2:1, a govoreći o protivniku, Stanković je rekao da ekipa tehnički perfektna, da u poslednje vreme igra odlično, da je direktnija i opasnija i da se promenila u odnosu na septembar.

"Posao će biti teži, ali nećemo se predati. Poštujemo Bragu, znamo njene vrline i mane, ali nećemo odustajati od našeg cilja. Šta god da se deci mi smo pobednici, ali ovakvu šansu ne smemo ispustiti. Svesni smo šta ona može da nam donese. Kada patimo patimo zajedno, ako treba da se branimo branićemo se organizovano", naveo je.

Stanković je rekao da je veliki hendikep za ekipu to što će utakmicu zbog povrede propustiti Seku Sanogo.

"Braga igra sa mnogo samopouzdanja, ozbiljan fudbal u poslednjih mesec dana i stvarno su dominantni. Gledaćemo da odgovorimo dobrom organizacijom i strepljenjem, o volji i želji neću da pričam, biće na maksimalnom nivou. Verujem u momke, verujem da možemo da napravimo pozitivan rezultat, utakmica nosi svoje, sreću moraš i da zaslužiš, a mi ćemo biti bez straha", dodao je.

Sa ekipom neće putovati ni Filipo Falko.

"Falko neće putovati, oni bi malo više trebalo da povede računa o sebi, pogotovo kada nam treba svaki igrač. Nekad treba stisnuti zube, to ide od karaktera do karaktera. Imali smo povređene kada su igrali, Katai pod temperaturom, Sanogo kad je imao pokidan mišić. Nije dovoljno 100 odsto, treba 120, neko to ima, neko nema i neće nikad imati, tu je razlika", naveo je trener Zvezde.

"Rekao sam da će mi nekad više značiti čovek nego igrač na terenu, to su momenti kada neko stegne zube, izađe na teren, risikira sebe zarad grupe. To je za poštovanje, a neko jednostavno to nema i nikada neće imati", dodao je Stanković.

Novinare je zanimalo kako motiviše igrače i da li je spremio poseban govor.

"Kada dođu takve utakmice igrači su svesni, odigrali smo devet utakmica za 28 dana, to nije normalno, kada završimo sa TSC to će da bude 35, što znači da smo odigrali jedno prvenstvo za polusezonu. Ali smo svesni, koncentrisani, ne spremam govore, šta mi naleti kroz emocije to i kažem, nekad je dovoljan i pogled da se razumemo. Mnogo smo radili na našem odnosu. Tačno znam ko šta može u datom trenutku, nekad nije dovoljno da daš 100 odsto, nekad mora i više, a sutradan je dan za više. Za kilometar više, za kilometar i po više", rekao je Stanković.

"Nekad moraš da baciš u vodu dva kilometra na utakmici, ali to će nam trebati, dan za to je sutra. Ovakva šansa, na njoj se radi godinu, godinu i po, dve. Možda će ih biti u budućnosti ali sam navikao. Morinjo je rekao finala su za pobediti, ne za izgubiti. Ova utakmica može da se klasifikuje kao jedno od finala. Od šest rezultata, četiri su nama dovoljna, dokle god se mi pitamo radićemo na tome da budemo jaki", dodao je.

Italijanski mediji su prethodnih dana spekulisali da će Stanković preuzeti Sampdoriju.

"Ne mogu nikome da zabranim da se raspituje o meni. O ovome pričam poslednji put. Lepo je čuti da se neko raspituje, lepo je čuti da te traže, respekt prema predsedniku kluba treba da postoji. Ja za Zvezdu nisam vezan ugovorom, ja sam za Zvezdu vezan emocijama. U ovom trenutku ja sam koncentrisan na Crvenu zvezdu tako će biti do daljeg", rekao je on.

"Znam koji su ciljevi i planovi i od toga neću odustati. To što se piše u Italiji, kad bi se sve povezalo ne bismo mogli da ispratimo. Znam da zajedno sa klubom radimo dobar posao koji upada u oči. Za Zvezdu sam vezan emocijama, to ne može niko da mi oduzme. Rekao sam da ćemo podizati lestvice, u ovom trenutku to radimo. Imamo istorijsku utakmicu pred sobom, želim da se bavimo Crvenom zvezdom i da napravimo lep rezultat koji će ostati upisan zlatnim slovima u istoriji, a za to imamo priliku već sutra", dodao je Stanković.

(Beta, 12.08.2021)