Đoković prijavljen za Australijan open: Šuška se o medicinskom izuzeću

Nova pre 6 minuta | Autor:Miodrag Dimitrijević

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nalazi se na listi prijavljenih za prvi grend slem godine Australijan open.

Srbin je poručio da nema nameru da otkrije da li se vakcinisao, a to je u ovom trenutku uslov za sve koji žele da se takmiče u Melburnu. Našao se na listi prijavljenih igrača koju su objavili organizatori. Kako prenose lokalni mediji svi koji se nalaze na listi su ili vakcinisani ili imaju pravo na izuzetak. To znači da bi Đoković već od 17. do 31. januara mogao da se bori za 21. grend slem pehar. „Herald San“ je ranije poručio da Đoković „ima osnova da se prijavi