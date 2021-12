Bajern slavio nakon preokreta: Musijala je junak Minhena!

Hot sport pre 3 sata | Vasilije Kićanović

Fudbaleri Bajerna slavili su 12. pobedu u sezoni Bundeslige.

Aktuelni šampion došao je do trijumfa protiv Majnca rezultatom 2:1 u okviru 15. kola Bundeslige. Tim Julijana Nagelsmana imao je znatno teži zadatak nego što se očekivalo pre meča. Majnc je došao do prednosti u 22. minutu meča nakog gola Karim Onisiva i taj rezultat je bio na snazi do kraja poluvremena. Ipak, u drugom je Bajern uzeo stvar u svoje ruke i došao do izjednačenja u 53. minutu meča kada je Kingsli Koman odlično ispratio loptu i poslao je iza ledja