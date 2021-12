Zvezda Bajerna odlučila da se vakciniše zbog posledica koronavirusa

Nova pre 3 sata | Autor:Dušan Marković

Fudbaler Bajerna iz Minhena Džošua Kimih rekao je da će se vakcinisati protiv korona virusa.

Kimih je odlučio da se vakciniše uprkos protivljenju koje je iskazao pre nekoliko meseci. On je prošlog meseca bio pozitivan na korona virus, period izolacije istekao je u sredu, ali i dalje ima problema sa plućima, zbog čega neće igrati do januara. On je rekao da je tokom bolesti izgubio čulo mirisa i ukusa, a da ga sada muči voda u plućima. Kimih je dodao da se nadao da će izbeći infekciju poštujući mere, ali da je zakazao termin vakcinacije pre nego što se