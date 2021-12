Pobednici tražili selfi s Novakom: Đoković zvezda večeri u hali "Aleksandar Nikolić" (foto/video)

Večernje novosti pre 9 sati | Novosti online

FOTO: KK Barselona Najbolji teniser sveta iskoristio je činjenicu da godišnji odmor provodi u Srbiji i došao je da bodri svoj voljeni klub, a košarkaši španskog kluba pokazali su koliko cene najboljeg sportistu sveta.

Players of @FCBbasket are @DjokerNole fans 😂 🎥 @sportklub pic.twitter.com/dA3MvkpdbL — THE JOKER(S) 🃏🇷🇸 (@NBASerbians) December 14, 2021 Nole je u halu Aleksandar Nikolić došao u društvu Vaseka Pospišila, kolege tenisera s kojim je oformio Asocijaciju profesionalnih tenisera (PTPA), a tokom utakmice je silno bodrio crveno-bele. Na njihovu žalost, to nije bilo dovoljno našem šampionu, pa je i pored odlične igre, Zvezda poražena. Posle meča je i trener Barselone