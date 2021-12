Partizan pobedio u poslednjim sekundama! Crno-beli slavili u infarkt završnici i slomili Slask - uz povredu najboljeg igrača!

Blic sport pre 52 minuta

Košarkaši su u sedmom kolu savladali na svom parketu ekipu - 75:73 (22:15, 15:20, 17:17, 21:21).

Izabranici Željka Obradovića su došli do šeste pobede u ovom takmičenju, a ukupno treće u nizu u Evrokupu, čime ostaju na čelu A grupe. Iako su meč mogli da prelome u drugoj deonici i sredinom treće, kada su imali dvocifreni plus, crno-beli su dozvolili rivalu da se rezultatski vrati i u samoj završnici preokrene, te u poslednji minut uđe sa "plus pet". Tome je doprinela i povreda najefikasnijeg igrača domaćeg tima Gregora Glasa, koji je utakmicu završio na startu