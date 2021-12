Jokić pretekao Hardena, ludilo u Oklahomi, Lejkersima ruki doneo pobedu

N1 Info pre 1 sat | Autor:Maja Todić

U noći između srede i četvrtka 11 mečeva je odigrano u NBA ligi.

Nikola Jokić imao je novo tripl-dabl veče ali je njegov Denver poražen kod kuće od Minesote. Timbervulvsi su slavili rezultatom 124:107. Nikola Jokić ubacio je 27 poena uz 11 asistencija i deset skokova. Jokiću je ovo 63. tripl-dabl u karijeri, a šesti ove sezone. Jokić je tako pretekao Džejmsa Hardena na sedmom mestu večne NBA liste po broju ostvarenih tripl-dabl učinaka. 4th triple-double in the last 6 games for Nikola Jokic 👏 27 PTS 11/16 FGM 11 AST 10 REB 54.5