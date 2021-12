VIDEO Bjelica promešao čitavu odbranu Bostona, kamere ga snimale i pre meča

Nova pre 8 sati | Autor:Miodrag Dimitrijević

Golden Stejt nema nameru da se zaustavi. Na svojoj koži je to iskusio i Boston (111:107), a Nemanja Bjelica još jednom je imao zapažen doprinos sa klupe za rezerve. Srpski košarkaš je na terenu proveo 15 minuta, a upisao je sedam poena uz četiri skoka i tri asistencije. Nije to bila blista predstava našeg asa, ali je još jednom stigao do +7 dok je bio na parketu. Po ovom parametru je i dalje jedan od vodećih igrača u NBA. Stef Kari se još uvek nije oporavio od