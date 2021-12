Pokušali da linčuju Dušana tadića: Pogledajte kako je vozač autobusa spasao fudbalere Ajaksa (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

FOTO: Printskrin/Tviter/Footballforall U 17. kolu holandskog prvenstva Trećeplasirani Ajaks savladao je drugoplasirani Fejnord 2:0, a drugi gol sa "bele tačke postigao je Dušan Tadić.

Pred duel u Roterdamu najvatrenije pristalice domaćeg tima pripremile su sačekušu autobusu sa igračima Ajaksa. Veliki incidenti izbegnuti su preisebnošću vozača autobusa gostujućih igrača koji ih je nasamario. Navijači su sa obiljem pirotehničkih sredstava čekali igrače na glavnom ulazu, a vozač ih je nasamario tako što je u poslednji čas odvezao igrače na sporedni ulaz. 🚨⚽️ | NEW: Feyenoord fans were waiting for the Ajax bus outside of the coach entrance, only to