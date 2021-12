Ko se ne vakciniše ne igra, ko se vakciniše - isto ne igra: Organizatori AO potpuno izgubili kompas - ne priznaju rusko cepivo!?

Večernje novosti pre 55 minuta | Novosti online

FOTO: EPA Naime, Vihljanceva se vakcinisala Sputnjikom, a kako australijske vlasti ne priznaju rusko cepivo, teniserka neće moći u Melburn.

Unfortunately, I will not participate in this year AO event. I’m really happy with a level of tennis I showed on a last few events and I wish to play in 🇦🇺 but Sputnik is not verified yet. Good luck for all participants and AO team, who always made amazing events!🎾🦘 pic.twitter.com/l2UDmUmSF8 — Nata Vikhlyantseva (@NVikhlyantseva) December 20, 2021 - Nažalost, neću učestvovati ove godine na Australijan Openu. Zaista sam zadovoljna nivoom tenisa koji sam prikazala