Ataman: Imali smo sreće

Danas pre 1 sat | O. N.

Trener Fenerbahčea pohvalio žestok otpor košarkaša Crvene zvezde.

Crveno-beli su odigrali sjajnu partiju u17. krugu Evrolige, ali nisu imali sreće da to materijalizuju pobedom na terenu kontinentalnog šampiona – 84:83 (31:21, 12:25, 22:22, 19:15). „Sve čestitke Crvenoj zvezdi, igrala je zaista dobro. Mi smo mogli ranije da dobijemo utakmicu da smo igrali svoju košarku, ali nažalost nismo to radili. Izgubili smo kontrolu i ritam u drugoj četvrtini. Za to je zaslužna i Zvezda, naravno… Slavili smo zahvaljujući Kalinićevim