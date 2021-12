Reprezentativac Srbije na meti "večitih": Štoper "orlova" svađa Zvezdu i Partizan?

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Tanjug/AP Srpski fudbaler Stefan Mitrović navodno je želja Crvene zvezde i Partizan. "večiti" rivali izborili su evropsko proleće, a u skladu sa tim prave planove za prelazni rok kako bi što duže uživali u čarima internacionalnog fudbala tekuće sezone.

Defanzivac koji je iznervirao Kristijana Ronalda i naterao ga da baci kapitensku traku na "Marakani" nije se snašao u Hetafeu, a španski novinar Tomas Nef navodi da je Crvena zvezda već poslala ponudu, dok Partizan prati situaciju i interesantan mu je srpski fudbaler. #CanMNT Stefan Mitrovic has official offer to join Red Star Belgrade. Agent Zoran Rajovic expects offers from Club Brugge, Genk, Bologna & Leicester City in coming days. Interest also from Boavista+