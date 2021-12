Olimpijski komitet Srbije proglasio Filipovića i Preković za najbolje u 2021. godini

Beta pre 1 sat

Olimpijski komitet Srbije proglasio je danas najbolje sporiste za 2021. godinu, osvajače zlatnih olimpijskih medalja iz Tokija, vaterpolistu Filipa Filipovića i karatistkinju Jovanu Preković.

Filipović je sa reprezentacijom odbranio zlatnu olimpijsku medalju u Tokiju.

"Definitivno su olimpijska priznanja najveća priznanja i za mene i za celu moju ekipu. Mislim da smo sa Tokijom zaokružili fantastičnu priču. Ova generacija je sa mladim snagama uspela ono što je malo kome uspelo. Hvala bogu, trenerima i stručnom štabu koji su nas trpeli sve ove godine. Kada se godina ovako završi, nema šta da se doda", rekao je on.

Preković je osvojila prvu zlatnu olimpijsku medalju za srpski karate. Ove godine postala je i evropska i svetska šampionka.

"Želim da zahvalim svima koji su doprineli da doživim ovaj trenutak. Kako sam sanjala da osvojim olimpijsko zlato i da nosim zastavu svoje zemlje na najprestižnijem sportskom takmičenju, tako i ovo priznanje i balkon i ceo moj grad koji me je dočekao, predstavljaju deo mog sna. Posle Olimpijskih igara je jako teško bilo održati fokus, ali sam se potrudila i uspela sam da ga održim i privedem ovu godinu kraju onako kako sam želela", navela je.

Na svečanosti u Domu Narodne skupštine nagradu za najbolji muški tim osvojila je vaterpolo reprezentacija Srbije, a za ženski tim - odbojkaška selekcija, koja je osvojila bronzu u Tokiju i srebro na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković najavio je da je prihvaćen predlog da se trenerima osvajača medalja sa najvećih međunarodnih takmičenja uvedu nacionalne penzije.

"Na ovaj način, svi zajedno smo najboljim stvaraocima vrhunskog sportskog rezultata omogućili finansijsku sigurnost i mir koji im je neophodan za stvaranje novih šampiona", naveo je Maljković.

Za najboljeg trenera proglašen je selektor tekvondo reprezentacije Dragan Jović, koji je pomogao Milici Mandić da osvoji zlato u Tokiju, a Tijani Bogdanović bronzanu medalju na istom takmičenju.

"Ja sam jedan od retkih trenera koji je nosilac nacionalnog priznanja bio pre njihovog ukidanja. Iz tog ugla znam koliko to znači za stabilnost i fokusiranost u radu svakog trenera koji će to priznanje sada dobiti. Treneri su jasno dobili poruku da nisu marginalni. Ponovo su i suštinski i formalno dobili potvrdu vrednosti njihovog svakodnevnog rada i energije koje ulažu u razvoj sportiste i vođstva do vrhunskih postignuća", rekao je Jović.

"Ovo je još jedan način da se struka zadrži u zemlji i da naši najbolji stručnjaci rade sa našom decom i našim sportistima. Ne znam da li postoji bolji novogodišnji poklon za trenere od ovoga", dodao je on.

Nagradu za najboljeg mladog sportistu dobila je bacačica koplja Adriana Vilagoš, a priznanje "Olimpijsko srce – general Svetomir Đukić", za doprinos olimpizmu i jačanju olimpijskog pokreta ove godine dodeljeno je doktoru Draganu Radovanoviću.

Vilagoš je svetska juniorska šampionka i svetska rekorderka u bacanju koplja, a nedavno je proglašena za drugu najbolju mladu sportistkinju Evrope u izboru Evropskih olimpijskih komiteta.

"Veoma sam srećna i zadovoljna dosadašnjim rezultatima i nadam se da je ovo tek početak moje karijere. Moj veliki cilj i plan jesu Olimpijske igre. Ovo je velika čast za mene što imam priliku da budem sa najboljim sportistima Srbije. Ovo veče je velika motivacija da jednog dana krenem njihovim stopama", rekla je Vilagoš.

(Beta, 12.26.2021)