Kragujevčani vladaju vaterpolom! Radnički posle velike borbe savladao Novi Beograd za treći Kup

Blic sport | JDM

Vaterpolisti Radničkog pobednici su Kupa Srbije, pošto su u finalu posle velike borbe pobedili Novi Beograd sa 11:9 (2;4, 4:1, 3:1, 2:3).

Borba za prvi trofej ove sezone u potpunosti je opravdala očekivanja, s obzirom da je finalni duel obilovao uzbuđenjima, a Kragujevčani su do trećeg pehara u nacionalnom kupu stigli posle preokreta. Novi Beograd je bolje počeo meč. Ekipa trenera Vladimira Vujasinovića povela je sa 3:0 i stekao se utisak da će rutinski stići do pobede. Međutim, Novobeograđani su pri tom početnom osetnijem vođstvu propustili nekoliko prilika da u situacijama sa igračem više dođu do