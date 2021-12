Skandal na meču Denvera: Komentatori pokrenuli lavinu, ismevali su i Jokića

Nova pre 3 sata | Autor:Bojan Vinulović

Velika prašina se podigla u Americi zbog komentatora koji su pratili meč Golden Stejt - Denver, naročito su ljuti u Koloradu i Argentini.

Fakundo Kampaco bio je žrtva ismevanja komentatora, koji su ga nazivali fudbalerom i karikirali argentinski akcenat tokom utakmice. Smejali su se komentatori svojim šalama, nipodaštavajući Kampaca zbog stila igre i visine, zbog čega su ga nazvali fudbalerom. "On ne može da poveruje da su svirali ovo na njemu, to je bio čist faul. Andre, šta je glavni sport u Argentini? Fudbal? I on je ovde igrao kao fudbalski igrač, kako se možeš žaliti na ovo", govorili su