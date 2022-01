Uspešan novi početak: Krajinović i Ćaćić za pobedu Srbije!

N1 Info pre 23 minuta | Autor:Ivana Salapura

Teniska reprezentacija Srbije trijumfalno je počela učešće na ATP Kupu.

U prvom kolu grupe A savladana je selekcija Norveške 2-1. Odlučujuću pobedu zabeležili su Filip Krajinović i Nikola Ćaćić u dublu. U meču za konačnu pobedu, Krajinović i Ćaćić su nadigrali Kaspera Ruda i Viktora Đurasovića 7:6 (3), 6:3. Krajinović je u prvom meču singla savladao Đurasovića, ali je potom Rud izjednačio pošto je savladao Dušana Lajovića. Srbija naredni meč igra u ponedeljak, kada će joj rival biti selekcija Čilea. It has to be seen to be believed 🇷🇸🙌