Odustao od Australijan Opena? Novak Đoković promenio raspored! (foto)

Tanjug/AP Na svom oficijalnom sajtu Novak je promenio raspored i dodao kako odustaje od Australijan Opena.

Izgleda da je Novaku bilo dosta i odlučio je da "digne ruke od svega". Podsetimo, prvom teniseru sveta Novaku Đokoviću nije dozvoljen ulazak u Australiju zbog problema sa vizom. Federalna carinska služba kontaktirala je vladu države Viktorija, čiji je glavni grad Melburn, nakon što je ustanovljeno da je Đokovićev tim podneo zahtev za pogrešnu vrstu vize. Novak Đokovic’s updated schedule on his official website… pic.twitter.com/FGJj0Bpuvq — Michal Samulski