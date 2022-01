Protojerej: Iznenađen sam što nisu dozvolili posetu Đokoviću

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: Starešina Sabornog hrama Svete Trojice u Melburnu protojerej-stavrofor Milorad Lončar izjavio je danas da je iznenađen odlukom australijskih vlasti da mu na Božić ne dozvole da poseti najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, koji je u izbegličkom karantinu u Melburnu.

Protojerej Lončar je za RTS rekao da je obrazloženje za to što poseta nije dozvoljena to da su zabranjene posete svim ljudima u tom karantinu. "Ovo je zemlja u kojoj živim 46 godina i pastirska poseta nije odbijena nikome do sada. Ja sam mogao da odem na bilo koje mesto da posetim bilo koga, u zatvor, u bolnicu", ispričao je Lončar. On je dodao da je Ðoković u pritvoru, a ne u karantinu. "Pominje se karantin, nije u pitanju karantin, nego je u pitanju zatvor. Tamo