Sveštenik otkrio zašto nije mogao da poseti Novaka, prvi put mu se to dogodilo

Nova pre 1 sat | Autor:Dušan Marković

Novak Đoković se nalazi u pritvoru u hotelu u Melburnu, a za Božić je pokušao da ga poseti sveštenik Milorad Lončar kome to na kraju nije bilo dozvoljeno.

Protojerej-stavrofor Srpske pravoslavne crkve Milorad Lončar je ispričao detalje svega što se dešavalo u njegovom pokušaju da dođe do Đokovića. „Dozvolu je zatražio naš episkop iz Sidneja. On je tražio da ja posetim Novaka, ali sam dobio informaciju od gospođe Anđele iz australijskog departmana koja je rekla da zna da treba da posetim Novaka u ime SPC, ali da nažalost ne može doći do takve posete. Zabranjen je pristup, odnosno posete, za sve ljude koji žele da odu