VIDEO Potez Jokića bacio igrače u trans, svi sa klupe poleteli na teren

Nova pre 8 sati | Autor:Dušan Marković

Nikola Jokić je u pobedi Denvera nad Sakramentom odigrao još jednu maestralnu partiju, a ponovo je sve oduševljavao svojim potezima.

Srpski centar je u nekoliko navrata mamio aplauze, ali jedan njegov potez je doveo do prave erupcije. Jokić je prvo majstorski izblokirao protivničkog igrača na obruču i dokazao da je izrastao u defanzivnu zver. Zatim je pokupio loptu u skoku i krenuo u kontru u stilu bekova, a onda je u jednom trenutku usporio i izveo magiju. Nothing sloppy about this. pic.twitter.com/Bqkt94DAbO Jokić je iz koraka i potpuno bez gledanja sa skoro pola terena poslao pas Grinu kakav