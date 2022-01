Nikola Jokić kao Deda Mraz: Lepo mu stoji brada, ali šta je sa plavom kapicom? (foto)

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Tanjug/AP Oglasili su se Nagetski na popularnoj društvenoj mreži šaljivom objavom na kojoj je srbin prikazan kao Deda Mraz, sa sve bradom i kapom, doduše plave boje.

Srećan Božić to Nikola and all of our incredible fans who are celebrating today! pic.twitter.com/wXNLLDzLd7 — Denver Nuggets (@nuggets) January 7, 2022 Uz to, na srpskom jeziku napisali su "Srećan Božić". Nisu iz Denvera zaboravili ni navijače kluba koji danas slave, pa su se u nastavku čestitke obratili i njima, doduše na engleskom. BONUS VIDEO: Od dobroćudnog debeljuce do najboljeg košarkaša na svetu