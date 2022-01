Novakova noć - Specijalna emisija na RTS-u, kada ćemo saznati konačan epilog?

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net, RTS

Novak Đoković ''broji sitno'' do izlaska iz zloglasnog ''hotela'' u kom je proveo prethodnih pet dana po dolasku u Melburn.

On će u ponoć po našem vremenu izaći pred tamošnji sud, gde će najpre biti saslušan u prisustvu svog advokata, a posle pauze će svoje argumente na istom mestu izneti i zastupnici države. Tek kada se i to završi, uslediće još jedna kraća pauza posle koje će sud doneti konačnu odluku u ovom slučaju. Sve to će najverovatnije potrajati do rane zore u Srbiji, a RTS je najavio specijalnu emisiju koja će početi u 23 časa i 35 minuta. Bivši dopisnik RTS-a iz Australije