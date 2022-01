Novak je pobedio Australiju! Država na sudu poklekla pred Đokovićem, vraćena viza - sada je slobodan u Melburnu

Blic sport pre 1 sat | Petar Lazić

Za ponos, za sve one koji su izlazili na ulicu, za sve one koji su davali podršku iz svih krajeva sveta - Novak Đoković je pobedio u Australiji, kao što to uvek i radi! Ovoga puta van teniskog terena, nakon mukotrpnog i višesatnog sudskog procesa koji je upravo okončan.

Ovo nije samo pobeda Novaka Đokovića, najboljeg tenisera sveta, ovo je nešto što je čekala cela Srbija posle velikog maltretiranja u Melburnu. Šta je presudilo? Malo je ko očekivao da je skoro jednočasovna pauza u stvari bio period kada je sve odlučeno jer se radilo na sporazumnom dogovoru. Po povratku i nastavljenom suđenju je sudija Entoni Keli izjavio kako ukida odluku o ukidanju vize teniseru, te da Vlada Australije mora da plati sve troškove Novaku, oslobodi