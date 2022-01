Đorđe Đoković: Novaka opet hoće da zatvore

Danas pre 46 minuta | N. Čolić/Nova.rs

Prema nezvaničnim informacijama, u toku je privođenje najboljeg teniser sveta Novaka Đokovića uprkos odluci suda u Australiji od pre par sati da mu se vrati viza.

Veliko prisustvo policije, značajan broj belih kombija je došlo po Novaka, naveo je australijski novinar Oliver Braun. Ministar za imigracije ima četiri sata da donese odluku o deportaciji. Significant police presence at the office of Djokovic’s lawyers on Collins St, Melbourne. White vans heading into underground car park. Reports that Australian federal police heading in to arrest him. Immigration minister has four hours in which to re-cancel his visa. — Oliver