Mari pobesneo na novakovog gosta: Snimi se dok pričaš Đokovićima o tome...

FOTO: AP Faraž se nešto ranije slikao i snimio video u Novakovoj kući, došao je da pruži podršku njegovoj porodici i njemu tokom borbe protiv nepravde u Australiji.

Nije dugo trebalo Endiju Mariju da pobesni zbog njegovog snimka. - Molim te, snimi neprijatni trenutak kada im govoriš da si proveo veći deo svoje karijere vodeći kampanju za deportaciju ljudi iz istočne Evrope. Please record the awkward moment when you tell them you’ve spent most of your career campaigning to have people from Eastern Europe deported.😉 https://t.co/rfFn1hdXlu — Andy Murray (@andy_murray) January 9, 2022 Faraž je prethodnih dana pričao sa porodicom