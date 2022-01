Australijski novinar tvrdi: Novaka Đokovića deportuju sutra

Danas pre 2 sata | Sport klub

Novak Đoković će u četvrtak biti deportovan iz Australije, tvrdi Pol Bonđorno, kolumnista lista „Sunday Paper“ specijalizovan za politička dešavanja u zemlji.

Sudeći prema tvitu koji je objavio, Bonđorno je dobio informaciju o takvoj odluci ministra za imigraciju Aleksa Hoka. Ona će, navodno, biti saopštena u četvrtak i najbolji reket sveta će morati da napusti državu, prenosi Sport klub. I am hearing @AlexHawkeMP will boot out the Joker tomorrow. — Paul Bongiorno (@PaulBongiorno) January 12, 2022 Cilj tog epiloga jeste očuvanje kredibiliteta premijera Skota Morisona i brojnih kovid restrikcija donetih od početka