Pakleni plan Australije: Otezaće dok ne bude kasno da se Đoković žali!

FOTO: Tanjug Novak ni danas nije dobio odluku Aleksa Hoka, koji produžava na još jedan dan ovu pravnu agoniju.

Odložen je bio i žreb za Australijan open koji je posle na brzinu održan, bez prevelike pompe, čisto da bude da je i on održan. Novinari Ejdža otkrivaju u međuvremenu da se Aleks Hok nije izjasnio oko ukidanja vize Novaku Đokoviću, jer je sve to deo taktike. Ne radi se o dodatnom proučavanju Novakovih dokumenata, već odugovlačenju. Navodno je on već odlučio da mu ukine vizu, ali je istovremeno želeo da ga spreči da igra na AusOpenu. Naime, ukoliko bi danas objavio