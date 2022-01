Ovo nećete čuti u medijima: Đoković pomaže deci, dao je pare za borbu protiv korone

Večernje novosti pre 11 minuta | Novosti online

Tanjug/AP Mnogi Australijanci smatraju da je Srbin nepoželjan u njihovoj zemlji, ali ima i onih koji podsećaju koliko toga dobrog je uradio najbolji teniser sveta. - On pomaže deci, pomogao je Australiji kada su bili požari, dao je novac Srbiji u pomoći protiv virusa korona.

To je učinio mnogo puta tokom svoje karijere - rekao je Patrik Mekinro. things most media won't tell you about Đokovic right now "helping kids, helping the bushfires as he's done, giving money to Serbia to help fight covid" https://t.co/XeOxBDpZa2 — Susan Metcalfe (@susanamet) January 14, 2022 Podsetimo, Đokoviću je danas ponovo ukinuta viza i zbog toga sada izlazi pred Ministarstvo za imigraciju.