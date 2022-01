Denver razbio Lejkerse! Jokić ekspresno stigao do tripl-dabla, pa se poigravao sa Hauardom /video/

Blic sport pre 3 sata

Košarkaši Denver Nagetsa su na svom terenu ubedljivo savladali Los Anđeles Lejkerse sa 133:96, a do nove pobede predvodio ih je Nikola Jokić, 66. tripl-dablom u karijeri.

Lejkersi su "naoštreni" ušli u utakmicu, ali su samo tokom prvih deset minuta uspeli da pariraju rapoloženoj ekipi Nagetsa. Domaćin se sredinom druge deonice odvojio na dvocifrenu vrednost, a na poluvreme otišao sa "plus 13" i od tada je "jezeraše" držao u svom ritmu. U drugom delu meča, Lejkersi su potpuno ostali bez energije, što je Denver znao da kazni i dva minuta do kraja stigne do maksimalnih 42 poena prednosti, ali je tim iz Los Anđelesa do kraja uspeo da