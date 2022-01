Tužioci otkrili da Đoković nije želeo da svedoči

Sportski žurnal pre 1 sat

Novak Đoković nije želeo da svedoči u postupku koji vodi protiv ministra za imigracije Aleksa Hoka pred Federalnim sudom Australije

U dokumentima tužilaca koji su zbog velikog interesovanja objavljeni na sajtu suda, stoji i da je Đoković odlučio da se ne pojavi u svojstvu svedoka. Informaciju o Novakovoj odluci preneo je novinar magazina Ejdž Pol Sakal, koji već danima izveštava o najvažnijoj sportskoj temi na svetu. Đoković nije želeo da svedoči U objavljenim dokumentima piše da nije želeo da svedoči i objasni svoje gledište o vakcinaciji i čitavom postupku. Djokovic won't take the stand to