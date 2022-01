Novak sleteo u Dubai! Navijači ga dočekali na aerodromu, on ponovo pokazao veličinu /video/

Blic sport pre 3 sata

Prvi reket sveta Novak Đoković sleteo je u Dubai, nakon što je odbijena njegova žalba zbog poništavanja vize od strane australijskih vlasti.

Đoković je u nedelju morao da napusti Melburn pošto je sud potvrdio odluku ministra za imigracije Aleksa Hoka da mu poništi vizu, a nakon višesatnog leta, on je stigao u Dubai gde su ga dočekali navijači. Iako su poslednji dani bili veoma naporni za tenisera, on je imao strpljenja za sve one koji su mu prilazili i koji su želeli da se fotografišu sa njim. Đoković je u Dubai sleteo u društvu članova svog tima, Gorana Ivaniševića i Ulisesa Badijua, a stigao je i da