Čilić pregazio Gomeza, Rubljov impresivan

Sport klub pre 5 sati | Autor:Vladimir Todorović

Marin Čilić ubedljivom pobedom počeo je učešće na ovogodišnjem US openu.

Hrvat je u meču prve runde za sat i 45 minuta deklasirao Ekvadorca Emilija Gomeza 6:3, 6:1, 6:2. Samo u prvom setu Gomez je malo zapretio. Poveo je sa brejkom 3:2. To kad da je samo razljutilo momka iz Međumorja, koji je sa četiri vezana gema osvojio prvi set. Nije od tog trenutka Čilić spuštao papučicu sa gasa. U drugom setu je napravio tri, a u trećem dva brejka za konačan trijumf. Do kraja meča više nije dopustio rivalu nijednom da mu oduzme servis. Šampion US