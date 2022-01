Bajernov „lagani ples“ u Berlinu

N1 Info pre 2 sata | Autor:Nikola Novaković

Fudbaleri minhenskog Bajerna zabeležili su laku pobedu u nedelju u meču 20. kola nemačke Bundeslige – Bavarci su kao gosti na „Olimpijskom stadionu“ u Berlinu rezultatom 4:1 (2:0) porazili Hertu.

Posle ove pobede tim Julijana Nagelsmana ima 49 bodova na čelu tabele, šest više od prvog pratioca Borusije Dortmund. Herta je u nizu od tri meča bez pobede – sada su 13. sa 22 boda. Gosti su do vođstva stigli u 25. minutu, a strelac je bio Francuz Korentan Toliso posle asistencije sunarodnika Kingslija Komana. Mogao je Toliso svom timu da donese vođstvo već u drugom minutu, ali je njegov pogodak tada poništio VAR. Do kraja poluvremena prvaci dolaze do vođstva 2:0,