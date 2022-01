Burno u košarkaškom derbiju Španije: Mirotić proslavljao sa tri prsta, svađa Lasa i Šarasa na kraju meča /video/

Blic sport pre 1 sat

U velikom derbiju Španije, je u gostima pobedila sa 85:75 (18:24, 24:16, 21:14, 22:21), konačni udarac domaćinu zadao je njegov bivši igrač, .

As Barselone je 17 sekundi pre kraja postigao prelomnu trojku, podigao razliku na "plus 10" za goste i obesmislio borbu domaćih za povratak u meč. Naravno, s obzirom na to da je igrao za Real od 2008. do 2014. ova trojka je posebno zabolela navijače Madriđana, pa su počeli da mu zvižde kada ju je proslavio. Mirotić je na to reagovao sa podignuta tri prsta, posle čega je otišao na tajm-aut, ostavivši domaće bez šanse da zadaju Barseloni još jedan udarac. Bila je to