Sasvim očekivano, zar ne?: Sprski as i drugu godinu uzastopno igra na Ol-star meču, pogledajte ko su starteri!

Hot sport pre 4 sati | Aleksandar Rakočević

Ako je neko zaslužio, to je onda on. Navijače u Srbiji oduševila je jedna vest koja je jutros došla iz daleke Amerike, a to je da će naš reprezentativac Nikola Jokić ponovo biti deo Ol-star utakmice. Aktuelni MVP najjače košarkaške lige na svetu predstavljaće Zapadnu konferenciju, a igraće sa Lebronom (Lejkersi), Viginsom (Golden Stejt), Karijem (GoldenS Stejt) i Morantom (Memfis). Sa druge strane, odnosno u timu Istočne konferencije igraće Durent (Bruklin), Janis