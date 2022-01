Šok za Novaka: Đoković ne može na Rolan Garos, Francuska upravo menja pravila?!

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: EPA-EFE/YOAN VALAT Naime, iz Francuske stižu nove informacije kada su u pitanju korona mere.

Prvobitno je važilo pravilo da će najbolji teniser sveta nastupiti u Parizu jer je onaj ko je preležao kovid može u narednih šest meseci da uđe u zemlju iako nije vakcinisan. Delovalo je da će bez problema moći da učestvuje na Rolan Garosu jer mu propusnica važi do 16. juna (drugi grend slem se završava 5. juna), ali to više neće biti tako. Sada "L'Ekip" donosi vest da će se sertifikati skratiti na četiri meseca, a pošto je Novak imao koronu 16. decembra, to znači