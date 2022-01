Kup afričkih nacija: Senzacija u četvrtfinalu, a sudija je tek šou - svirao kraj ranije nego što je trebalo (video)

Večernje novosti pre 1 sat | D. N.

Tanjug/AP Nakon što su Kamerunci savladali Gambiju sa 2:0, u polufinale je prošao i veliki autsajder.

Burkina Faso je, naime, iznenadila selekciju Tunisa, a ne samo da ju je pobedila sa 1:0, već je to učinila uz igrača manje u završnici. Naime, Dango Utara, 19-godišnji igrač francuskog Lorijena, dao je gol za, ispostavilo se, senzacionalni trijumf, i to u sudijskoj nadoknadi vremena u prvom poluvremenu, a onda je u 82. minutu isključen, zbog opasnog igranja laktom. Tunis, međutim, nije uspeo da u završnici iskoristi brojčanu nadmoć da dođe do izjednačenja, pa