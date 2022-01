Ovo nije uradio 15 godina: Rafael Nadal osvojio Australijan open podvigom koji nije izveo baš, baš dugo!

Večernje novosti pre 25 minuta | D. N.

Tanjug/AP Podsetimo, Rus je osvojio uvodna dva seta, ali je titula ipak pripala Nadalu, koji je podigao pehar Australijan opena 2022.

A to je uradio iako se španski as našao pred "nemogućom misijom". Naime, poslednji put kada se desilo da je Nadal ostvario pobedu u meču na tri dobijena seta, a da je taj duel počeo izgubivši dve uvodne deonice, bila je davna 2007. godina. Naime, u 4. kolu tadašnjeg Vimbldona, Rus Mihail Južnji je poveo sa 6:4, 6:3 protiv Rafe, a onda je Nadal osvojio tri naredne deonice i to sa 6:1, 6:2, 6:2. Od tog događaja proteklo je skoro 15 punih godina, a Španac nikada u