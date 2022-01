Od "možda batalim" do najboljeg ikada - za SAD! Kako je Nadal posle najtežeg perioda karijere stigao do besmrtnosti

Blic sport pre 19 minuta | Nemanja Lazić

Posle burnih mesec dana, dve nedelje sage oko nastupa Novaka Đokovića i isto toliko vremena samog turnira, Australija je dobila novog vladara, a on je - Rafael Nadal! U jeku priče o nadolazećim snaga, koja doduše traje već nekoliko godina, i pitanja ko bi to mogao da svrgne veliku trojku, "bik sa Majorke" je iz senke, ako se to može reći za takvog šampiona, krčio put ka vrhu. Nadal nije davao bombastične izjave pred sam turnir, čak je i govorio kako G.O.A.T. trka